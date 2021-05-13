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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У ДТП під Полтавою загинули двоє журналістів одного з телеканалів

ДТП під Полтавою

На трасі у районі села Гайове Кобеляцької територіальної громади Полтавської області 13 травня близько 12.00 сталася смертельна ДТП за участі легкового автомобіля Toyota та вантажівки Volvo.

За даними поліції, сталося зіткнення траспортних засобів, внаслідок якого загинули водій та пасажир Toyota.

Ними виявилися двоє мешканців Полтави, які працювали журналістами на одному із українських телеканалів.

На місці аварії патрульна поліція встановлює причини ДТП.

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Вирішується питання про порушення справи за частиною 3 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей.

ДТП під Полтавою

Фото: Нацполіція

ДТП на на трасі Київ-Чоп

На в’їзді в Рівне 9 травня сталася смертельна ДТП за участю двох іномарок – на трасі Київ-Чоп Mercedes зіткнулися Sprinter і Audi.

Внаслідок аварії загинули водій Audi і дитина, яка знаходилася в авто.

А водій і пасажир Mercedes госпіталізовані з травмами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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