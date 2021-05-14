У селі Олешин Хмельницької області люди прийшли на кладовище навідатися на могили родичів і знайшли тіло чоловіка біля входу. Чоловік був пристойно одягнений, а з його живота випадали нутрощі.

– Кишки зверху, можете уявити, якщо кишки зверху, розрізаний живіт, але біля пупка. Спеціаліст напевно знав, куди попадати, бо це не просто так. Я думаю, що його підкинули, бо людина лежала у воротях, – розповідає Валентина Базелюк, староста Олешинського округу.

Поліцейські з’ясували, що загиблим виявився 32-річний Андрій Федаш. Того вечора чоловік відпочивав у лісі неподалік кладовища. З ним були дружина та її сестра з коханим. Коли горілка закінчилася, жінки пішли за новою порцією. За цей час чоловіки встигли посваритися.

Конфлікт продовжився на кладовищі – 51-річний Микола, опонент загиблого, вирішив піти до могили свого батька. Саме там почалася бійка між чоловіками, у результаті якої Андрій отримав ножове поранення у живіт.

Підозрюваний своєї провини не заперечує, однак підкреслює – не планував вбивати знайомого, а просто захищався.

– Я не хотів, я вибачаюся, винуватий. У мене був просто самозахист і все. Самозахист. Я захищався, бо просто я через свою інвалідність комара не можу забити.

Ножем у серце – вбивство на Київщині

У Київській області жінка під час сварки вбила коханого, всадивши йому ножа у серце. Пара розпивала алкоголь разом знайомими, коли між ними виник конфлікт.

За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.