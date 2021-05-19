У київському метрополітені вандали пошкодили дефібрилятори, а один намагалися вкрасти. Про це повідомили у КП Київський метрополітен.

На станції Університет троє молодиків без потреби вийняли дефібрилятор з боксу та відкрили електроди. Тепер вони підлягають заміні.

Пошкоджені кришки боксів дефібриляторів також на станціях Хрещатик та Академмістечко. Також у метрополітені зазначили, що на станції метро Арсенальна безхатько нещодавно спробував вкрасти обладнання.

У КП Київський метрополітен просять попереджати персонал станції або представників поліції про випадки вандалізму чи викрадення або якщо дії пасажирів видаються підозрілими.

52 дефібрилятори були закуплені для метрополітену Київським міським центром здоров’я. Для ефективного використання їх розмістили у пасажирських зонах.

Обладнання можна знайти на платформах та у касових залах таких станцій: Лук’янівська, Театральна, Золоті ворота, Палац спорту, Осокорки, Олімпійська, Контрактова площа, Почайна, Площа Льва Толстого, Майдан Незалежності, Святошин, Арсенальна, Дарниця, Вокзальна, Лісова, Шулявська, Академмістечко, Святошин, Політехнічний інститут, Шулявська, Дарниця та Хрещатик.

Джерело: КП Київський метрополітен

Фото: КП Київський метрополітен