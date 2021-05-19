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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В метро Киева вандалы повредили три дефибриллятора, один пытались украсть

дефібрилятори в метро

В киевском метрополитене вандалы повредили дефибрилляторы, а один пытались украсть. Об этом сообщили в КП Киевский метрополитен.

На станции Университет трое молодых людей без надобности вынули дефибриллятор из бокса и открыли электроды. Теперь они подлежат замене.

Повреждены крышки боксов дефибрилляторов также на станциях Крещатик и Академгородок. Также в метрополитене отметили, что на станции метро Арсенальная бездомный недавно попытался украсть оборудования.

В КП Киевский метрополитен просят предупреждать персонал станции или представителей полиции о случаях вандализма или кражи или если действия пассажиров выдаются подозрительными.

52 дефибриллятора были закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья. Для эффективного использования их разместили в пассажирских зонах.

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Оборудование можно найти на платформах и в кассовых залах следующих станций: Лукьяновская, Театральная, Золотые ворота, Дворец спорта, Осокорки, Олимпийская, Контрактовая площадь, Почайна, Площадь Льва Толстого, Майдан Незалежности, Святошино, Арсенальная, Дарница, Вокзальная, Лесная, Шулявская, Академгородок, Святошин, Политехнический институт, Шулявская, Дарница и Крещатик.

Источник: КП Киевский метрополитен

Фото: КП Киевский метрополитен

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