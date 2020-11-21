21 листопада у Києві, біля станції метро Академмістечко, згоріло маршрутне таксі.
Транспортний засіб загорівся біля зупинки громадського транспорту на проспекті Академіка Паладіна.
У цей час у маршрутці перебував лише водій, який очікував на пасажирів. Побачивши вогонь, він полишив транспортний засіб.
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У результаті надзвичайної події ніхто не постраждав, але маршрутка згоріла вщент. Рятувальникам вдалося загасити полум’я.
Нині причини та обставини надзвичайної події з’ясовують фахівці.
ДТП з маршрутками у Києві
У жовтні у Києві сталося ДТП, зіштовхнулися дві маршрутки.
У результаті надзвичайної події постраждали пасажири.
Детальніше про ДТП з маршрутками у Києві читайте на Фактах ICTV.