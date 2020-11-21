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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Залишився лише корпус: у Києві вщент згоріла маршрутка

21 листопада у Києві, біля станції метро Академмістечко, згоріло маршрутне таксі.

Транспортний засіб загорівся біля зупинки громадського транспорту на проспекті Академіка Паладіна.

У цей час у маршрутці перебував лише водій, який очікував на пасажирів. Побачивши вогонь, він полишив транспортний засіб.

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У результаті надзвичайної події ніхто не постраждав, але маршрутка згоріла вщент. Рятувальникам вдалося загасити полум’я.

Маршрутка

Нині причини та обставини надзвичайної події з’ясовують фахівці.

ДТП з маршрутками у Києві

У жовтні у Києві сталося ДТП, зіштовхнулися дві маршрутки.

У результаті надзвичайної події постраждали пасажири.

Детальніше про ДТП з маршрутками у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

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