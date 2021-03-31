У Хмельницькій області мати і донька впали у колодязь – деталі події

У Хмельницькій області мати та її п’ятирічна дитина впали до 17-метрового колодязя.

Інцидент відбувся на вулиці Гончарна у селищі Летичів.

Рятувальники, які прибули на місце події, витягли дівчинку та жінку з аварійного колодязя, у якому не було води.

Дитина зламала ногу, її передали медикам. Мати не травмувалася.

Як розповіла жінка, дівчинка випадково впала до колодязя.

Побачивши це, мати одразу кинулася рятувати свою дитину, але також впала.











Кинулася рятувати: на Хмельниччині жінка з донькою впали у 17-метровий колодязь / 3 фотографии

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