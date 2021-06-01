Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Переплутала із цукеркою: в Маріуполі в ТРЦ дитина з’їла отруту від гризунів

дівчинка, дівчинка в тц

На Донеччині в одному розважальному центрі 6-річна дівчинка знайшла та скуштувала отруту від гризунів. Дитина подумала, що це була цукерка.

Подія сталася у маріупольському ТРЦ, куди мати прийшла разом із двома дітьми.

Так, старшу доньку жінка залишила в ігровій кімнаті. Однак коли повернулась, то побачила, що дитина сидить на підлозі та їсть отруту, яка з вигляду була схожою на цукерку.

Тож мати, перелякавшись від побаченого, одразу викликала медиків та поліцію.

Водночас в адміністрації закладу матері пояснили, що клейка стрічка проти гризунів не отруйна, а її донька сама винна, бо зайшла у обгороджене стрічкою місце, та сама взяла засіб від гризунів.

Читайте
Шукали всю ніч: на Черкащині у лісі зник 6-річний хлопчик

Натомість у поліції Маріуполя підтвердили факт інциденту. Нині цю справу розслідує ювенальна поліція.

Згодом, як з’ясували правоохоронці, засіб від гризунів справді не отруйний. Це була всього лише пастка, і лежала вона не в ігровій зоні, а в підсобному приміщенні.

На Херсонщині жорстоко травмувався підліток

Днями у селі Любимівка 13-річний хлопчик впав з дерева та наштрикнувся ногою на металевий штир паркану. Підліток потребував термінової допомоги лікарів.

Рятувальники на місці події вирізали металеву частину паркану та перенесли підлітка до карети швидкої. Потім хлопчика доставили до лікарні.

Джерело: 0629

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка