Переплутала із цукеркою: в Маріуполі в ТРЦ дитина з’їла отруту від гризунів

На Донеччині в одному розважальному центрі 6-річна дівчинка знайшла та скуштувала отруту від гризунів. Дитина подумала, що це була цукерка.

Подія сталася у маріупольському ТРЦ, куди мати прийшла разом із двома дітьми.

Так, старшу доньку жінка залишила в ігровій кімнаті. Однак коли повернулась, то побачила, що дитина сидить на підлозі та їсть отруту, яка з вигляду була схожою на цукерку.

Тож мати, перелякавшись від побаченого, одразу викликала медиків та поліцію.

Водночас в адміністрації закладу матері пояснили, що клейка стрічка проти гризунів не отруйна, а її донька сама винна, бо зайшла у обгороджене стрічкою місце, та сама взяла засіб від гризунів.

Натомість у поліції Маріуполя підтвердили факт інциденту. Нині цю справу розслідує ювенальна поліція.

Згодом, як з’ясували правоохоронці, засіб від гризунів справді не отруйний. Це була всього лише пастка, і лежала вона не в ігровій зоні, а в підсобному приміщенні.

На Херсонщині жорстоко травмувався підліток

Днями у селі Любимівка 13-річний хлопчик впав з дерева та наштрикнувся ногою на металевий штир паркану. Підліток потребував термінової допомоги лікарів.

Рятувальники на місці події вирізали металеву частину паркану та перенесли підлітка до карети швидкої. Потім хлопчика доставили до лікарні.

Джерело: 0629