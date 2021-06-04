У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал бойовиків терористичної організації “ЛНР”.
Схрон обладнали на горищі закинутої дачної будівлі на околиці селища Привілля.
Зокрема, правоохоронці виявили так звану міну-жабу, яку заборонено Оттавською конвенцією 1997 року.
Крім того, зі схованки було вилучено:
- 5 гранатометних пострілів для РПГ-22;
- 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
- протипіхотна стрибаюча осколкова міна ОЗМ-72;
- 2 протитанкові міни ТМ-62 загальною потужністю майже 14 кг в тротиловому еквіваленті;
- 6 ручних гранат різних модифікацій;
- 6 гранатометних пострілів ВОГ.
Вилучені боєприпаси було знищено піротехнічною службою ДСНС.
Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР” / 2 фотографии
У центрі Києва знайшли схрон боєприпасів
Минулого тижня СБУ виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі Києва.
Хто облаштував схованку – невідомо.
Боєприпаси знайшли в одній з дренажно-штольних систем столиці, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.