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Дмитро Кудрявцев |

Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР”

СБУ

У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал бойовиків терористичної організації “ЛНР”.

Схрон обладнали на горищі закинутої дачної будівлі на околиці селища Привілля.

Зокрема, правоохоронці виявили так звану міну-жабу, яку заборонено Оттавською конвенцією 1997 року.

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Крім того, зі схованки було вилучено:

  • 5 гранатометних пострілів для РПГ-22;
  • 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
  • протипіхотна стрибаюча осколкова міна ОЗМ-72;
  • 2 протитанкові міни ТМ-62 загальною потужністю майже 14 кг в тротиловому еквіваленті;
  • 6 ручних гранат різних модифікацій;
  • 6 гранатометних пострілів ВОГ.

Вилучені боєприпаси було знищено піротехнічною службою ДСНС.

Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР”
Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР”
Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР”
Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР”
Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР” / 2 фотографии

У центрі Києва знайшли схрон боєприпасів

Минулого тижня СБУ виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі Києва.

Хто облаштував схованку – невідомо.

Боєприпаси знайшли в одній з дренажно-штольних систем столиці, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

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