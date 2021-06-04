У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал бойовиків терористичної організації “ЛНР”.

Схрон обладнали на горищі закинутої дачної будівлі на околиці селища Привілля.

Зокрема, правоохоронці виявили так звану міну-жабу, яку заборонено Оттавською конвенцією 1997 року.

Крім того, зі схованки було вилучено:

5 гранатометних пострілів для РПГ-22;

4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;

протипіхотна стрибаюча осколкова міна ОЗМ-72;

2 протитанкові міни ТМ-62 загальною потужністю майже 14 кг в тротиловому еквіваленті;

6 ручних гранат різних модифікацій;

6 гранатометних пострілів ВОГ.

Вилучені боєприпаси було знищено піротехнічною службою ДСНС.

Міни, що заборонено Оттавською конвенцією: СБУ виявила схрон бойовиків “ЛНР” / 2 фотографии

У центрі Києва знайшли схрон боєприпасів

Минулого тижня СБУ виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі Києва.

Хто облаштував схованку – невідомо.

Боєприпаси знайшли в одній з дренажно-штольних систем столиці, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.