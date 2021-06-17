Керч затопило

У Керчі через сильні опади річка Мелек-Чесме вийшла з берегів. Вода затопила 12 будинків і міську лікарню.

Рятувальники відкачують воду з підтоплених приміщень та переводять соціальні об’єкти на резервні джерела живлення.

Для порятунку людей залучили 96 осіб, 24 одиниці техніки та п’ять плавзасобів. Інформації про загиблих і постраждалих не надходило.

На місце події прибув голова так званої “Ради міністрів Республіки Крим” Сергій Аксьонов та міністр надзвичайних ситуацій “Республіки Крим” Сергій Садаклієв.

Відео, де чиновники пливуть на човні, а за ними – троє рятувальників, уже прокоментував радник голови “республіки” Олег Крючков.

За його словами, ці історії між собою не пов’язані, люди просто потрапили до кадру.

– Аксьонов на човні МНС оглядає лікарню, паралельно поруч пливуть рятувальники – вони змушені діставатися вплав до ряду об’єктів, – зазначив він.

Підтопило 18 приватних домоволодінь і в районі села Приозерне Ленінського району. Із зони підтоплення евакуйовано 40 осіб, зокрема 10 дітей.

Рятувальниками за допомогою мотопомп відкачують воду з підтоплених ділянок. Рівень води падає й наразі становить 0,5 м.

Джерело: ДСНС Криму, Дождь

Фото: crimea24.tv