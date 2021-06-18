Сильні дощі в Ялті призвели до потопу. За день у місті випада місячна норма опадів – через це річка Водопадна вийшла з берегів.

Наразі місту загрожує вимкнення електроенергії, адже затопило зону Крименерго. Вода перейшла у всі переходи та житлові будинки.

Потоп у Ялті – фото та відео

Акваріум з авто. Ялту затопило після сильних дощів / 3 фотографии

У селищі Форос, що поблизу Ялти, відключили постачання питної води. Місцева влада закликає мешканців за можливості залишатися вдома.

На місці працюють служби, однак води дуже багато. Крім того, сьогодні у Ялті діти здають державну підсумкову атестацію з іноземної мови. Тим, хто не зможе прибути, пропонують скласти іспит пізніше.

Через повінь у Ялті призупинено рух низки маршрутів та всіх тролейбусів. Очевидці знімають на відео, як їхні автівки просто пливуть на воді.