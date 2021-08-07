У Черкасах з вікна на третьому поверху випала п’ятирічна дівчинка. Дитина сперлася на антимоскітну сітку, яка не витримала її ваги.

Інцидент стався в п’ятницю, 6 серпня, близько 19.30, повідомили в прес-службі поліції.

Дівчинка отримала незначні травми та синці. Медики швидкої допомоги госпіталізували її до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Дитина перебуває під наглядом лікарів, її здоров’ю нічого не загрожує.

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Мати відвернулася на секунду: в Черкасах з вікна випала дитина / 2 фотографии

Як з’ясували правоохоронці, 25-річна мати перебувала в квартирі з двома дітьми. Жінка на кілька хвилин втратила доньку з поля зору, а вона в цей момент піднялася на підвіконня, з якого впала на асфальт.

Нагадаємо, в кінці липня в Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка, яка отримала серйозні травми, але залишилася живою.

Школярка перебувала в квартирі однієї зі своїх подруг, в якій вони під час відсутності батьків вони вирішили влаштувати вечірку.

Батьки дитини не вірять у версію самогубства і вважають, що її або навмисне довели до подібного стану, або і зовсім виштовхнули з вікна.