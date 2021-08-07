Мати відвернулася на секунду: в Черкасах з вікна випала дитина

У Черкасах з вікна на третьому поверху випала п’ятирічна дівчинка. Дитина сперлася на антимоскітну сітку, яка не витримала її ваги.
Інцидент стався в п’ятницю, 6 серпня, близько 19.30, повідомили в прес-службі поліції.
Дівчинка отримала незначні травми та синці. Медики швидкої допомоги госпіталізували її до Черкаської обласної дитячої лікарні.
Дитина перебуває під наглядом лікарів, її здоров’ю нічого не загрожує.
Як з’ясували правоохоронці, 25-річна мати перебувала в квартирі з двома дітьми. Жінка на кілька хвилин втратила доньку з поля зору, а вона в цей момент піднялася на підвіконня, з якого впала на асфальт.
Нагадаємо, в кінці липня в Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка, яка отримала серйозні травми, але залишилася живою.
Школярка перебувала в квартирі однієї зі своїх подруг, в якій вони під час відсутності батьків вони вирішили влаштувати вечірку.
Батьки дитини не вірять у версію самогубства і вважають, що її або навмисне довели до подібного стану, або і зовсім виштовхнули з вікна.