Після домагань друга: у Дніпрі 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

У Дніпрі 12-річна дівчинка випала з вікна четвертого поверху і залишилася живою. У тяжкому стані її госпіталізували.

Інцидент стався під час відпочинку з подругами: 12-річна Дінара гуляла разом із подругами, після чого пішла в гості до однієї з дівчат, чиїх батьків не було вдома.

Усього на вечірці було восьмеро підлітків від 12 до 16 років. Правоохоронцям вони в один голос твердили, що вечірка була безалкогольною. А от Дінара прийшла нібито напідпитку і дуже засмучена.

За словами сусідів, з кімнати, де була 12-річна дівчинка перед падінням, чулися крики Я не хочу так жити.

– Після рентгену було виявлено пошкодження, зокрема найважче – це пошкодження хребта. У дівчинки спостерігалися ознаки нервових порушень. Нейрохірургічна допомога буде далі надана на обласному рівні, – розповіли медики.

Що кажуть батьки дівчинки

У версію самогубства батьки 12-річної Дінари не вірять.

– Вона добре вчиться, у неї хороші батьки. Я думаю, що її змусили вистрибнути або просто штовхнули, – розповів журналістам батько дівчинки.

Він також додав, що один із хлопців в компанії, ймовірно, мав стосунки з її донькою. Натомість Дінара не може розповісти, як усе було насправді, бо перебуває в реанімації, на неї чекає низка операцій.

Тим часом на батьків вже складено декілька адмінпротоколів за те, що діти перебували в нічний час поза своїм помешканням.