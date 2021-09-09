Смертельна ДТП під Рівним – водія засудили за скоєння аварії

У Рівненській області суд виніс вирок 42-річному чоловіку, який два роки тому скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок цього загинуло дві людини.

Узимку 2019 року на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів водій легковика Mercedes-Benz E 320, рухаючись із села Катеринівка у напрямку села Малушка, виїхав на зустрічну смугу.

Тоді він і спричинив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, яким керував 53-річний чоловік.

Унаслідок аварії 67-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув одразу на місці події.

Самого водія мікроавтобуса у тяжкому стані доставили до реанімації. Однак лікарі не змогли врятувати його. Через чотири дні чоловік помер.

Також тяжкі тілесні ушкодження отримала ще одна 64-річна пасажирка мікроавтобусу.

На Рівненщині водій отримав сім років в’язниці за скоєння смертельної ДТП / 4 фотографии

Водночас водій легковика отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та перелом ребер. За результатами експертизи він був тверезий.

Тоді ж йому повідомили про підозру за частиною КК України про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб.

У травні 2020 року кримінальне провадження було скеровано до суду. А вже 7 вересня 2021-го суд виніс вирок — сім років позбавлення волі.

Протягом місяця обвинувачений має право оскаржити рішення суду.

Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Однак на стадії судового розгляду почав його порушувати. Тому запобіжний захід змінили та помістили чоловіка під варту.