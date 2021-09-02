Поранив двох і ховається: в Хмельницькій області чоловік стріляв у свою родину

У селі Нетечинці тепер в кожному будинку тільки й розмов, що про криваві події в порядній тихій сім’ї. 31-річний Дмитро посварився з дружиною і переїхав жити до матері. 60-річна Тамара Іванівна з жахом згадує – син спочатку упився горілкою, а потім вигнав її з власного будинку.

Жінка переночувала у дочки, а потім разом з нею поїхала забирати речі. По дорозі зустріли Дмитра, який знову був п’яний.

Він сидів за столом біля магазину. Перед ним стояла недопита пляшка коньяку. Обурена жінка схопила пляшку і розбила її об стіл. Це не на жарт розлютило чоловіка. Він встав і мовчки пішов за рушницею.

Ніхто навіть не міг в поганому сні уявити, що людина почне стріляти в рідних людей.

– Ми поїхали додому, забрали речі, тільки сіли в машину, почали виїжджати і тут постріл. Я нічого не зрозуміла, чула, як скло затріщало. Лесі дріб пішла по грудях, а Вані в руку і кров в машині. Кажу: Боже, це вже до такого дійти. Він ще встиг закрити будинок і втекти, – розповіла мати кривдника Тамара Жмурик.

На щастя, дріб не зачепив внутрішні органи. Пораненим надали допомогу в лікарні та відпустили. Зараз сестрі дуже соромно за брата. І прощати йому жінка не збирається.

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Як згадує мати, раніше син навіть погрожував вчинити суїцид. Він ходив на могилу батька та просив поховати його поруч.

З місця злочину Дмитро втік разом з рушницею. Уже кілька днів його шукають слідчі та кінологи з собаками. А вдома матері та сестри цілодобово охороняють силовики.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Поки Дмитра ще шукають, місцеві зайвий раз бояться виходити у двір. Адже ніхто не знає, чого ще чекати від неадекватного збройного односельця.

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Мама стрілка побоюється, що він міг накласти на себе руки.

– За свої вчинки треба відповідати. Здатися і не робити дурниць. Більше терміну накатає. Але я не думаю, що він застрелився. Говорив, застрелюсь, або повішуся. Не знаю, чи зробить він таке. Синку, повертайся, якщо є. Не роби дурниць, – сказала в сльозах Тамара.

За скоєне йому світить чималий термін за ґратами – аж до 15 років.