Цими днями суспільство сколихнув скандал навколо державного Укрексімбанку: на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях було скоєно напад просто під час інтерв’ю з головою фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Інцидент трапився 4 жовтня. Мецгеру не сподобалося одне із запитань журналіста (щодо видачі кредиту), яке стосувалося майбутнього розслідування.

Після цього голова правління банку наказав охороні прибрати камери. Водночас співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Схем, вилучили техніку та намагалися видалити відеозапис.

У середу, 6 жовтня, ця історія отримала продовження: реакцію з боку Офісу президента та відсторонення Євгена Мецгера.

Правоохоронці розслідуватимуть цю справу за частиною 3 ст. 171 Кримінального кодексу (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає штраф розміром від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4-8,5 тис. грн) або обмеження волі до п’яти років.

У зв’язку з останніми подіями Факти ICTV поспілкувалися з інвестиційним аналітиком Сергієм Фурсою та зібрали інформацію про Укрексімбанк і сферу його діяльності.

Що відомо про Укрексімбанк?

Укрексімбанк (повна назва – Державний експортно-імпортний банк України) є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету міністрів.

Банк було створено 3 січня 1992 року указом президента України. В тому ж місяці новостворена фінустанова отримала свою першу ліцензію від Національного банку України.

Структура Укрексімбанку в Україні складається з головного банку, 22 філій та 29 відділень.

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV інвестиційний аналітик Сергій Фурса, початковою функцією Укрексімбанку були саме експортно-імпортні операції.

Проте з часом фінустанова перетворилася на універсальний банк. І наразі він охоплює багато сфер діяльності, зокрема і обслуговування фізичних осіб.

– Базово це банк, який дійсно має використовуватися для експортно-імпортних операцій: коли держава, наприклад, підписує збройні контракти і так далі. Але, на жаль, за багато років він перетворився на універсальний банк, який активно кредитував і промисловість, активно кредитував те, чим цей банк не має займатися. Наразі він працює як універсальний банк, – зазначив Фурса.

Він уточнив, що Укрексімбанк, наприклад, зараз активно кредитує ініційовану президентом Володимиром Зеленським програму Велике будівництво.

– Ми бачили, що це банк, який найактивніше працює над кредитуванням Укравтодору, тобто кредитуванням Великого будівництва, – розповів Фурса.

На офіційному сайті банку зараз також зазначено, що це “універсальна фінансова установа”, яка орієнтується як на обслуговування великих та середніх підприємств (із різних галузей економіки), так і фізичних осіб.

Останнім пропонують відкривати депозити, різноманітні платіжні картки (наприклад, електронний студентський квиток, пенсійні та соціальні картки, картку моряка), користуватися мобільним банкінгом тощо.

– Місія банку – фінансування інвестиційних проектів (державних і приватних).., підприємств-виробників експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, залучення зовнішніх кредитних ресурсів для поліпшення ефективності економіки України.., обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів, виконання функцій фінансового агента уряду України з міжнародного кредитування, – йдеться в описі на сайті фінустанови.

Також зазначено, що банк входить до системи SWIFT (міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів).

Що відомо про фінансовий стан та проблеми банку?

Укрексімбанк став найбільш збитковим українським банком за підсумками 2020 року (згідно з даними Національного банку України). Збиток фінустанови тоді сягнув майже 5,6 млрд грн.

Сам голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер в кількох інтерв’ю (зокрема й нещодавніх) визнавав фінансові проблеми.

Наприклад, у квітні минулого року він розповідав, що у банку є досить великий проблемний кредитний портфель. На той момент загальний обсяг NPL (непрацюючих кредитів. – Ред.) банку перевищував 70 млрд грн.

– Ці проблеми накопичувалися не один рік. Є як об’єктивні чинники його (проблемного кредитного портфелю. – Ред.) формування – АТО, девальвація, політичний фактор, зараз пандемія. Так і, ймовірно, людський фактор, який ми можемо м’яко схарактеризувати як відсутність якісного корпоративного управління… Список наших проблемних позичальників – це мало не весь український бомонд, – розповідав Мецгер.

Минулого року Кабінет міністрів навіть вирішив докапіталізувати державний Укрексімбанк на 6,8 млрд грн. І це сталося не вперше за останні роки: наприклад, у 2016 році банк докапіталізували на 9,3 млрд грн, а в 2017 році – на 7,7 млрд грн.

Крім того, у грудні 2020 року уряд схвалив стратегію розвитку Укрексімбанку до 2024 року. Вона передбачає, що фінустанова пройде через комплексну трансформацію. Має бути зменшена кількість відділень, нерухомість, чисельність персоналу.

Також у стратегії зазначалося, що має зменшитися заборгованість держави та державних підприємств перед банком (з 62 до 53 млрд грн).

Нещодавно в одному з інтерв’ю Мецгер повідомив, що 2020 рік для банку міг загалом завершитися із результатом “мінус” 10-12 млрд грн. Цього ж року в фінустанові планують прибуток у розмірі мінімум 1,6 млрд грн.

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV Сергій Фурса, проблеми в Укрексімбанку тривають вже не один рік, виникли ще за часів президентства Віктора Януковича та досі до кінця не вирішені. Так, банк ще не списав повністю всю ту заборгованість, яка у нього сформувалася за попередні роки.

– Стосовно фінансового стану Укрексімбанку, він зараз не викликає великих запитань. Тобто ніхто не каже, що Укрексімбанк наближається до якогось банкрутства чи має великі фінансові проблеми. Проте серед усіх державних банків Укрексімбанк має вигляд якнайгірший. Дуже багато проблем досі тягнеться, які були ще до Майдану.І так або інакше повністю всі збитки ще не списані. Причина полягає в тому, що більшість державних банків зазвичай використовувалися як годівниця. Тобто політики кредитували бізнеси, які бажали, через державні банки, – розповів Фурса.

За словами інвестиційного аналітика, загалом вплив політиків на державні банки є негативним явищем, яка потребує комплексного вирішення та реформи корпоративного управління.

– Вплив політиків на державні банки залишається згубним. Принаймні, в Укрексімбанку ми бачимо, що це той банк, який дуже активно використовується для кредитування Великого будівництва. Це той банк, де президент може дозволити собі зателефонувати голові правління (Євгену Мецгеру. – Ред.), щоб щось у нього просити зробити щодо кредитів (йдеться про ситуацію, яка сталася в червні 2020 року. – Ред.). Тож це велика проблема. Загалом це системна проблема, і вона потребує системного вирішення, тобто продовження реформи корпоративного управління та приватизації державних банків, – наголосив Фурса.

Коментуючи нинішню ситуацію з Євгеном Мецгером та нападом на журналістів, він зазначив, що це свідчить про потребу зміни менеджменту.

– Той конфлікт, який спричинив пан Мецгер, змушує говорити, що ситуація з менеджментом там дуже погана. І управління банком має бути змінено – це просто беззаперечно, – переконаний Фурса.

Джерело: Укрексімбанк, Міністерство фінансів, Інтерфакс-Україна, Український капітал, Укрінформ