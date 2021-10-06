Ввечері 4 жовтня, поки весь світ на кілька годин фактично опинився в інформаційному локдауні через масштабний збій у соцмережах, стало відомо, що на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях скоїли напад у державному Укрексімбанку.

Це сталося під час запису інтерв’ю з головою правління банку Євгеном Мецгером у його кабінеті. За редакційним завданням, журналіст Кирило Овсяний мав поставити запитання Мецгеру, щоб його позиція була відображена у розслідуванні, яке готується на один з найближчих ефірів.

Але голові правління банку не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача. Після цього він наказав охороні забрати камери й дістати з них касети.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Схем Олександра Мазура. Скрутивши його та утримуючи силою, вони відібрали у нього обидві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Керівник програми розслідувань Схеми Наталія Седлецька розповіла, що весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності.

Крім самого Мецгера, там були присутні директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку на ім’я Ігор, який застосував фізичну силу до оператора.

За її словами, співробітники, погрожуючи, забороняли знімати все, що відбувалося, на телефон, оглядали одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв і тиснули на знімальну групу.

Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналісти звернулися до технічних спеціалістів із проханням спробувати відновити відеозапис, і їм це вдалося.

На відновленому фрагменті є весь запис інциденту: запитання журналіста, напад на оператора, вказівки забрати камеру і те, як техніку виносять з кабінету.

Позиція Укрексімбанку

Наступного дня після інциденту прес-служба банку оприлюднила офіційний коментар. У ньому зазначають, що інформація, яку хотів дізнатися журналіст, начебто є банківською таємницею. Тому прес-служба банку була змушена зупинити подальше проведення інтерв’ю.

Також в Укрексімбанку заявили, що подальша розмова відбувалася начебто у форматі off the record (не під запис). Тому журналісту запропонували підготувати перелік питань і надіслати запит для отримання розгорнутих відповідей на запитання.

Крім того, у банку стверджують, що після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку з усією записувальною та освітлювальною технікою. А журналіста звинувачують у протиправному заволодінні інформацією з обмеженим доступом і порушенні Кодексу етики. Хоча на відновленому відео видно, що це не так.

Керіник проекту Наталія Седлецька прокоментувала таку заяву і нагадала, що коли редакція письмово просить про інтерв’ю за три тижні до ефіру, а потім у визначений день та час приходять журналіст і оператор з двома камерами – це розмова on the record.

Тому навіть якщо запитання не подобаються спікеру – це не означає, що журналісти повинні негайно припинити запис.

Журналіст не отримав відповідей на суспільно важливі запитання за змістом свого розслідування, які прямо стосуються роботи банку, тому продовжував ставити їх, а оператор продовжував зйомку. Попередньо журналіст не погоджувався на умови off the record.

Що кажуть у Наглядовій раді банку

Наглядова рада Укрексімбанку розпочала перевірку всіх обставин конфлікту. Вона занепокоєна звинуваченнями у перешкоджанні журналістській діяльності.

– Наглядова рада банку занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти банку в перешкоджанні журналістській діяльності. Відповідно до чинної в банку політики, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації. Наглядова рада беззаперечно підтримує незалежність засобів масової інформації та надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів, – зазначили у прес-службі.

Відсторонення Мецгера

Через два дні після інциденту, коли справа набула широкого розголосу, голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер заявив, що склав повноваження, доки триватиме розслідування.

Він зазначив, що повністю усвідомлює свою відповідальність. Також Мецгер додав, що його надмірна емоційна реакція та нестримана поведінка щодо журналістів не мають виправдання.

Після відповідної заяви Євгена Мецгера відсторонили від посади. На його місце Наглядова рада тимчасово призначила члена правління Сергія Єрмакова, який виконуватиме обов’язки голови правління.

До цього він був директором департаменту планування, віце-президентом Альфа-Банку, директором зі стратегії, членом правління Укрсоцбанку та заступником голови правління Таскомбанку.

Євген Мецгер

Що говорить сам Мецгер

Після відсторонення від посади на період проведення розслідування Євген Мецгер звернувся до представників ЗМІ. Він вибачився перед журналістом-розслідувачем Кирилом Овсяним і оператором Олександром Мазуром.

Мецгер визнав, що його поведінка завдала великої шкоди іміджу банку і престижу професії банкіра безпосередньо. Тому він також вибачився перед своїми колегами.

– Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня та були згодом опубліковані виданням Схеми, з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання, – написав він у Facebook.

Позиція Офісу президента

В Офісі президента переконані, що логічним є рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку Євгена Мецгера, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки.

– Модель поведінки, яку суспільство побачило з боку представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов’язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість, – зазначив радник керівника Офісу Михайло Подоляк.

Реакція міністра фінансів

Прокоментував ситуацію і міністр фінансів Сергій Марченко. На його думку, керівництво державного Укрексімбанку мало зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами.

– Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі. Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов’язані й мають відповідати на них, – пояснив він.

Також він додав, що наразі потрібно зробити все для того, щоб вихід із конфлікту знайшли справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова.

Реакція правоохоронців

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що поліція вже долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера з нападом на журналістів і перешкоджанням їхній діяльності.

Він запевнив, що найближчим часом потерпіла сторона передасть і оригінал відновленого відеозапису, який також долучать до матеріалів провадження як речовий доказ та направлять на експертизу. На думку очільника МВС, розслідування справи не забере багато часу.

Зі свого боку генеральний прокурор Ірина Венедіктова додала, що відповідальним за напад на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях буде повідомлено про підозру.

Вона запевнила, що безумство, продемонстроване співробітниками державного банку, ніхто не покриватиме. За її словами, прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням нападу. Тому складання повноважень Євгеном Мецгером суті справи не змінить.

За якою статтею порушили справу

Після звернення журналістів до поліції справу спочатку порушили за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу – незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності.

Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн, оскільки неоподаткований мінімум становить 17 грн, – Ред.) або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

Але 6 жовтня в МВС повідомили, що справу перекваліфікували. Тепер вона порушена за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф розміром від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 – 8,5 тис. грн) або обмеження волі до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

Фото: Євген Мецгер, Укрексімбанк