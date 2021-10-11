У крові померлого у таксі Полякова виявили метадон

Токсикологічна експертиза виявила в крові покійного народного депутата Антона Полякова сліди наркотичної речовини метадон.

Про це в ефірі одного з ток-шоу заявив представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

– Який саме це був метадон, коли він потрапив до організму щодо часу смерті і як це могло вплинути на смерть потерпілого – буде встановлено після глибоких досліджень, – заявив речник МВС.

За його словами, слідство зараз розглядає і версію самостійного прийому наркотику Поляковим, і версію отруєння.

Шевченко додав, що підозри у цій справі нікому не вручалися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що церемонія прощання з нардепом відбудеться в Чернігівському обласному філармонійному центрі, який розташований за адресою проспект Миру, будинок 15.

Прощання з Поляковим розпочнеться о 10.00 понеділка, 11 жовтня.

Народному обранцю, що входив до фракції від фракції За майбутнє, було 33 роки.

Джерело: ток-шоу Хард с Влащенко

Фото: Facebook Антона Шевченко