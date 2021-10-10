Церемонія прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим відбудеться у Чернігівському обласному філармонійному центрі за адресою проспект Миру, будинок 15.

Про це йдеться у дописі на сторінці Антона Полякова у соціальній мережі Facebook. Згідно з повідомленням, прощання розпочнеться о 10.00 у понеділок, 11 жовтня.

У п’ятницю, 8 жовтня, стало відомо про смерть Антона Полякова – народного депутата від фракції За майбутнє. Політику було 33 роки, він родом з міста Чернігова.

За даними Національної поліції, нардепу стало зле у салоні таксі, його намагалися реанімувати працівники швидкої медичної допомоги, однак їм не вдалося.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою Природна смерть. Тіло народного депутата направили на судово-медичну експертизу.

Згодом народний депутат Галина Янченко заявила, що у крові Полякова виявили алкоголь та метадон. За її словами, такий результат показала токсикологія.

Фото: Антон Поляков