В крови умершего в такси Полякова обнаружили метадон

Токсикологическая экспертиза обнаружила в крови покойного народного депутата Антона Полякова следы наркотического вещества метадон.

Об этом в эфире одного из ток-шоу заявил представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

— Какой именно это был метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло повлиять на смерть потерпевшего — будет установлено после глубоких исследований, — заявил спикер МВД.

По его словам, следствие сейчас рассматривает и версию самостоятельного приема наркотика Поляковым, и версию отравления.

Шевченко добавил, что подозрения по этому делу никому не вручались.

Напомним, ранее стало известно, что церемония прощания с нардепом состоится в Черниговском областном филармоническом центре, который расположен по адресу проспект Мира, дом 15.

Прощание с Поляковым начнется в 10.00 понедельника, 11 октября.

Народному избраннику, входившему во фракцию от фракции За майбутнє, было 33 года.

Источник: ток-шоу Хард с Влащенко

Фото: Facebook Антона Шевченко