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Валентина Летяк |

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку – п’ятеро постраждалих

ДТП у Польщі з українцями

У Польщі 14 жовтня близько 7.15 на автомагістралі А4 у Магнушовіце Опольського воєводства у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус, у якому перебувало восьмеро українців. Він в’їхав у вантажівку з причепом.

Обидва транспортні засоби рухалися однією смугою.

Внаслідок аварії постраждало п’ятеро громадян України, їх госпіталізовано до місцевої лікарні.

– Вісім осіб їхали на мікроавтобусі. Вони громадяни України. П’ятеро з них доставлені в лікарню, – повідомила прес-секретар муніципального управління поліції в Ополє Агнешка Нерихла.

Через ДТП права смуга траси тимчасово була перекрита, транспорт рухався лише лівою.

ДТП у Польщі з українцями: мікроавтобус в’їхав у вантажівку, є постраждалі (ФОТО)
ДТП у Польщі з українцями
ДТП у Польщі з українцями
ДТП у Польщі з українцями: мікроавтобус в’їхав у вантажівку, є постраждалі (ФОТО)
ДТП у Польщі з українцями
ДТП у Польщі з українцями
У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку – п’ятеро постраждалих / 3 фотографии
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Джерело: NTO.pl

Фото: NTO.pl

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