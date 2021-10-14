ДТП у Польщі з українцями: мікроавтобус в’їхав у вантажівку, є постраждалі (ФОТО)

У Польщі 14 жовтня близько 7.15 на автомагістралі А4 у Магнушовіце Опольського воєводства у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус, у якому перебувало восьмеро українців. Він в’їхав у вантажівку з причепом.

Обидва транспортні засоби рухалися однією смугою.

Внаслідок аварії постраждало п’ятеро громадян України, їх госпіталізовано до місцевої лікарні.

– Вісім осіб їхали на мікроавтобусі. Вони громадяни України. П’ятеро з них доставлені в лікарню, – повідомила прес-секретар муніципального управління поліції в Ополє Агнешка Нерихла.

Через ДТП права смуга траси тимчасово була перекрита, транспорт рухався лише лівою.

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку – п’ятеро постраждалих / 3 фотографии

Джерело: NTO.pl

Фото: NTO.pl