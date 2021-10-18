В університеті в Луїзіані сталася стрілянина, є жертви та поранені

У Державному університеті Гремблінг у штаті Луїзіана (США), сталася стрілянина.

У поліції під час спеціальної прес-конференції повідомили, що внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула та семеро зазнали поранень.

— Одна людина померла, одну госпіталізували у критичному стані та шестеро отримали поранення, що не несуть в собі загрозу для життя, – сказав керівник поліції Луїзіани Майкл Райхардт.

Він наголосив, що лише один із поранених – студент.

Перші постріли почули близько 1.15 за місцевим часом. Сама стрілянина сталася неподалік їдальні, де готували зустріч випускників. Однак президент університету Рік Галлот заявив під час прес-конференції, що стрілянина не пов’язана із заходом.

Через стрілянину університет скасував навчання у понеділок та обмежив доступ до кампусу.

Надзвичайна подія сталася лише через три дні після іншої смертельної стрілянини на території кампусу. Наразі поліція розшукує підозрюваного у цій справі.

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