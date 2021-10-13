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Абрамова Юлія |

У США листоноша розстріляв своїх начальників

У США листоноша розстріляв своїх начальників

У США у місті Мемфіс (штат Теннессі) співробітник пошти влаштував стрілянину, під час якої загинули троє людей.

Нападник застрелив своїх начальників. Про причини стрілянини не повідомляється. Сам стрілок також загинув. За даними ФБР, він наклав на себе руки.

Встановлено, що помічник листоноші дістав вогнепальну зброю зі своєї машини і повернувся до будівлі, застреливши свого менеджера і начальника, а потім застрелився сам.

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Раніше у тому самому штаті у місті Кольєрвілл сталася стрілянина у супермаркеті. Чоловік зайшов у магазин та стріляв у відвідувачів. 13 осіб було поранено, одна людина від отриманих травм загинула.

Стрілець завдав собі вогнепального поранення і помер на місці. Біля супермаркету, ймовірно, стояв його автомобіль.

Правоохоронці повідомили, що деякі з 12 постраждалих отримали дуже серйозні травми.

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Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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