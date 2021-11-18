Будь-які погрози, замах, шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики не дозволять уникнути юридичної відповідальності.

Про це повідомив сам очільник відомства Роман Лещенко під час термінового брифінгу МВС України, скликаний через замах на його вбивство.

– Я лише кілька годин тому повернувся із службового відрядження з Саудівської Аравії, і міністр внутрішніх справ повідомив мені, що є оперативна інформація, за якою потрібно заслухати матеріали, – розгублено повідомив Роман Лещенко.

Міністр повідомив, що із 2020 року, коли очолив Держгеокадастр, перебуває під державною охороною згідно з наказом президента.

За цей час надходило чимало погроз і на його адресу, і на адресу його родини та, зокрема, дітей.

Цей процес, каже він, постійний, тому що є багато конкретних фактів, пов’язаних із його діяльністю.

– І щодо подвійної приватизації, і виведення державної землі в приватну власність, усі схематози, що пов’язані з поверненням земель Міністерства оборони. Ви знаєте, що ми щотижня повертаємо землі і природно-заповідного фонду, й історико-культурної спадщини. Тривають слідчі дії стосовно посадових осіб. Працює і МВС, і НАБУ, і СБУ. І продовжуємо над цим працювати, – наголосив Роман Лещенко.

Міністр не приховує, що для нього стало шоком, що замах спровокувала ситуація 2018 року, яка має виключно цивільно-правовий характер стосовно шахрайських дій громадянина США до нього та інших аграріїв.

– У правовій площині були виграні всі суди. На всі маніпуляції, медійні атаки, шантаж я жодним чином не реагував, – вважає Роман Лещенко.

18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Нацполіція, отримавши інформацію про підготовку злочину, вивела замовників – громадянина США та громадянку України – на підставного кілера.

17 листопада під час зустрічі з “кілером” в одному із ресторанів ті вручили йому $20 тис. завдатку.

Після документування цього факту американця затримали та передали про це інформацію до посольства США. І лише після цього про замах повідомили Роману Лещенку.