У Житомирській області судитимуть 59-річну жінку, яка жорстоко побила свого сусіда лопатою. Такою була її відповідь на зауваження чоловіка щодо зловживання спиртними напоями.

Інцидент стався наприкінці вересня у селі Андріївка Черняхівського району. В обідню пору разом зі своїм другом жінка випивала і галасувала, а потім вийшла на вулицю.

Щоб зробити горе-сусідці зауваження, 68-річний чоловік вийшов зі свого двору. Між ними виник конфлікт, який швидко переріс у бійку: у пориві злості жінка схопилася за лопату, а її сусід – за вила.

Вже після першого удару лопатою пенсіонер почав тікати, однак п’яна сусідка наздогнала його і продовжила бити лопатою посеред вулиці.

Із множинними рубаними та рваними ранами голови 68-річного чоловіка госпіталізували до реанімації. Відповідно до висновків експертів, спричинені тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Просив не пити: під Житомиром сусідка до напівсмерті побила пенсіонера лопатою / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

Коли правоохоронці приїхали на місце побиття, п’яна сусідка забарикадувалася у власному домі і категорично відмовлялася виходити на вулицю.

Під час обшуків було вилучено закривавлену лопату та одяг зі слідами крові сусіда.

Кримінальне провадження було відкрито за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. З початку слідства (вересень 2021 року) горе-сусідка перебувала під вартою.

Інкримінована стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.