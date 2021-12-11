Ніж залишився в голові: у селі під Черкасами чоловік зарізав свою дружину через горілку

У Черкаській області 49-річну жінку зарізав її співмешканець. За скоєне йому загрожує до 15 років в’язниці.

Інцидент стався 9 грудня у селі Зорівка Золотоніського району.

Закохані влаштували застілля, однак якоїсь миті 40-річний чоловік подумав, що дружина випила більше горілки, аніж він.

На хвилі гніву чоловік схопив великий кухонний ніж та встромив його своїй дружині у голову. Внаслідок сильної кровотечі жінка загинула на місці.

Коли додому до чоловіка навідалися поліцейські, він зізнався у розправі над дружиною.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Найближчим часом горе-чоловіку оберуть запобіжний захід. Слідство у справі триває.