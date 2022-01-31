Уночі 31 січня на трасі Мукачево – Рогатин в Закарпатській області на частину проїжджої дороги зійшли дві локальні снігові лавини.

Одна з них охопила площу 40 кв. м, інша – 60 кв. м.

Сталась надзвичайна подія поблизу міста Рахів та села Ділове на Закарпатті.

Негативних наслідків вдалося уникнути. Сніг із дороги прибрала техніка Укравтодору. Затримок у русі не було.

Станом на 07.00 31 січня, згідно з даними Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено (зокрема, на перевалах). Обмежень руху немає.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що погода 31 січня буде сніжною. Мокрий сніг прогнозується на Півночі, Заході, Сході та в Центрі.

Пориви вітру в перший робочий день тижня сягатимуть до 12 м/c.

Через це вже понад 300 населених пунктів у шести областях України залишились без електроенергії.