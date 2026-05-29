Ірина Гамалій, редакторка сайту
Вибухи у Києві 29 травня: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку
Вибухи у Києві пролунали ввечері у п’ятницю, 29 травня. Перед цим у столиці була оголошена повітряна тривога.
Вибухи у Києві 29 травня: які наслідки
– Вибухи у Києві, – повідомили журналісти, що перебувають у місті.
Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку у Києві та інших регіонах України.
– Ракета на сході від Києва, курс південний, – йдеться у повідомленні.
КМДА о 19:08 оголосила про повітряну тривогу у столиці.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки повідомив, що російські війська готують новий масований удар по території України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
