Суд Англії звільнив від в’язниці чоловіка, який 40 років разом із батьком утримував раба

У Великій Британії засудили 56-річного чоловіка, який разом із батьком протягом 40 років утримував раба у своєму саду.

Суд міста Карлайл, розташованого на крайньому північному заході Англії, призначив Пітеру Свейлзу-молодшому 18 місяців умовно.

Ініціатором утримання жертви у рабстві був батько засудженого, Пітер Свейлз-старший. 80-річному пенсіонеру вдалося уникнути покарання: він помер природною смертю незадовго до суду.

Поліція отримала ордер на обшук у будинку Свейлзів ще восени 2018 року. Саме тоді правоохоронці звільнили в’язня-раба, який навіть не очікував на порятунок. Його ім’я, вік та національність не розголошується.

З’ясувалося, що чоловік опинився у рабстві Свейлза-старшого понад 40 років тому. Спочатку він був змушений жити у будці для коней, після чого його переселили у сарай без жодних людських умов для існування.

Ув’язнений чоловік спав на підлозі під брудною ковдрою, біля нього стояв зламаний телевізор та інший мотлох. У сараї було лише одне вікно, яке повністю не закривалося. Також слідчі знайшли у сараї старий електронагрівач з пошкодженою проводкою: іншого опалення всередині не було.

У матеріалах суду зазначалося, що родина Свейлзів також мала окремий будиночок для свого собаки, і те приміщення було значно кращим за сарай їхнього заручника.

