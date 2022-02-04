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Суд Англії звільнив від в’язниці чоловіка, який 40 років разом із батьком утримував раба

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Суд Англії звільнив від в’язниці чоловіка, який 40 років разом із батьком утримував раба

У Великій Британії засудили 56-річного чоловіка, який разом із батьком протягом 40 років утримував раба у своєму саду.

Суд міста Карлайл, розташованого на крайньому північному заході Англії, призначив Пітеру Свейлзу-молодшому 18 місяців умовно.

Ініціатором утримання жертви у рабстві був батько засудженого, Пітер Свейлз-старший. 80-річному пенсіонеру вдалося уникнути покарання: він помер природною смертю незадовго до суду.

Життя у рабстві

Поліція отримала ордер на обшук у будинку Свейлзів ще восени 2018 року. Саме тоді правоохоронці звільнили в’язня-раба, який навіть не очікував на порятунок. Його ім’я, вік та національність не розголошується.

З’ясувалося, що чоловік опинився у рабстві Свейлза-старшого понад 40 років тому. Спочатку він був змушений жити у будці для коней, після чого його переселили у сарай без жодних людських умов для існування.

Ув’язнений чоловік спав на підлозі під брудною ковдрою, біля нього стояв зламаний телевізор та інший мотлох. У сараї було лише одне вікно, яке повністю не закривалося. Також слідчі знайшли у сараї старий електронагрівач з пошкодженою проводкою: іншого опалення всередині не було.

У матеріалах суду зазначалося, що родина Свейлзів також мала окремий будиночок для свого собаки, і те приміщення було значно кращим за сарай їхнього заручника.

Вина батька і сина

Під час перших допитів у 2018 році Пітер Свейлз-старший повністю заперечував свою причетність до злочину. Його син також відмовлявся співпрацювати зі слідством, однак після смерті батька визнав свою вину.

На суді Пітер Свейлз-молодший повідомив, що за важку працю (малярські роботи, шиття і навіть асфальтоукладення) батько платив заручнику 10 фунтів стерлінгів на день.

З огляду на обставини суддя змінив свою думку, оскільки син батька-тирана справді не був до кінця поінформований про умови чоловіка, що жив у їхньому саду.

Доля звільненого чоловіка

За словами експертів, постраждалий чоловік до кінця свого життя залишатиметься травмованим. За його словами, у рабство він потрапив у 16-річному віці, а зараз йому за 60.

Наразі відомо, що чоловік отримав житло, яким дуже задоволений. Місцева влада розпорядилася, аби його щодня провідував волонтер та допомагав по господарству.

Фото: Depositphotos

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