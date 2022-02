Суд Англии освободил от тюрьмы мужчину, который 40 лет вместе с отцом удерживал раба

В Великобритании осудили 56-летнего мужчину, который вместе с отцом в течение 40 лет удерживал раба в своем саду.

Суд города Карлайл, расположенного на крайнем северо-западе Англии, назначил Питеру Свейлзу-младшему 18 месяцев условно.

Инициатором содержания жертвы в рабстве был отец осужденного, Питер Свейлз-старший. 80-летнему пенсионеру удалось избежать наказания: он скончался естественной смертью незадолго до суда.

Полиция получила ордер на обыск в доме Свейлзов еще осенью 2018 года. Именно тогда правоохранители освободили заключенного-раба, который даже не ожидал спасения. Его имя, возраст и национальность не разглашаются.

Выяснилось, что мужчина оказался в рабстве Свейлза-старшего более 40 лет назад. Сначала он был вынужден жить в будке для лошадей, после чего его переселили в сарай без человеческих условий к существованию.

Заключенный мужчина спал на полу под грязным одеялом, возле него стоял сломанный телевизор и другой хлам. В сарае было только одно окно, полностью не закрывавшееся. Также следователи обнаружили в сарае старый электронагреватель с поврежденной проводкой: другого отопления внутри не было.

В материалах суда отмечалось, что семья Свейлзов также имела отдельный домик для своей собаки, и это помещение было значительно лучше сарая их заложника.

BREAKING: Peter Swailes Jr who kept man as slave in dark garden she for 40 years spared prison https://t.co/WiKeFYTEGA

— Daily Express (@Daily_Express) February 4, 2022