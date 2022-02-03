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Факти / Україна

Бойовики обстріляли з безпілотника КПВВ на Донеччині

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Бойовики обстріляли з безпілотника КПВВ на Донеччині

Російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду Гнутове на Донеччині.

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат.

Постріл байовики скинули з ВОГ-17.

Крім того, протягом минулої доби окупанти вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів в напрямку Талаківки.

Із ручних протитанкових гранатометів обстріляли позиції українських захисників неподалік Пісків.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Загалом упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння, щоб змусити противника припинити обстріли.

Станом на 07.00 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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