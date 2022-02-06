Російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. На Донбасі внаслідок ворожих дій двоє українських військовослужбовців дістали поранення.

Наші бійці наразі перебувають у лікувальних закладах. Лікарі оцінюють стан їхнього здоров’я як задовільний.

Ворог обстріляв декілька населених пунктів. Серед них – села Павлопіль, Піски, Пищевик та Березове.

У Павлополі бойовики застосували два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли. У штабі ООС припустили, що це могла бути осколкова граната ВОГ-17. Внаслідок вибуху залишилася пошкодженою будівля школи.

Окупанти двічі обстріляли Пищевик зі стрілецької зброї, Піски – з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а Березове – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі ООС наголосили, що завдяки зусиллям українських захисників рубежі залишилися незмінними. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.