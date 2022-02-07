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Факти / Україна / Суспільство

Ситуація на Донбасі: окупанти поранили військового ЗСУ й обстріляли Піски та Південне

Ілля Нежигай редактор стрічки
ООС, Донбас, війна на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій український військовослужбовець отримав поранення.

Наразі боєць перебуває у лікувальному закладі. Лікарі оцінюють стан їхнього здоров’я як задовільний.

Загалом ворог двічі обстріляв населений пункт Піски та один раз – Південне.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, коли позиції українських військових у Південному російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.

У зведені штабу ООС підкреслили, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, протягом 7-8 лютого до України прибудуть із візитом міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Словаччини Іван Корчок та Австрії Александр Шалленберг. У програмі візиту – поїздка міністрів у зону проведення ООС на Донбасі.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

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