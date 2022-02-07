Підтримувані Росією бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій український військовослужбовець отримав поранення.

Наразі боєць перебуває у лікувальному закладі. Лікарі оцінюють стан їхнього здоров’я як задовільний.

Загалом ворог двічі обстріляв населений пункт Піски та один раз – Південне.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, коли позиції українських військових у Південному російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.

У зведені штабу ООС підкреслили, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, протягом 7-8 лютого до України прибудуть із візитом міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Словаччини Іван Корчок та Австрії Александр Шалленберг. У програмі візиту – поїздка міністрів у зону проведення ООС на Донбасі.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС