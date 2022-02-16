Разом з коханцем: під Львовом на день закоханих загинула 40-річна багатодітна мати

У пожежі під Львовом загинула 40-річна багатодітна мати разом зі своїм коханцем. Сиротами залишилися дві дівчинки та хлопчик, яких, на щастя, у момент пожежі вдома не було.

Інцидент стався на день закоханих, 14 лютого. Напередодні трагедії 41-річний Павло прийшов у гості до Марії ще ввечері, а вже вночі палали не лише серця закоханих, а й сам дім.

Першою наслідки страшного полум’я побачили сусіди 40-річної Марії: замість вікна її будинку виднілася суцільна чорна пляма.

Від чаду та диму там неможливо було встояти на ногах, але попри це сусідка разом із дільничним таки прорвалася до кімнати, аби врятувати Марію та її залицяльника.

Не вижив ніхто

Коли на місце пожежі прибули медики та рятувальники, надавати допомогу було вже нікому: і жінка, і її коханий лежали у кімнаті мертвими.

За попередньою версією, тліти почало на кухні, а вбили закоханих отруйні випари. Чому ж пара не відчула запаху гару – залишається загадкою.

– Було встановлено, що відбувається тління речей домашнього вжитку на площі 4 м.кв. На жаль, в одному з приміщень будинку ми виявили тіла двох загиблих осіб. Це власниця 1981 року народження та чоловік 1980 року народження, – підтвердили в ДСНС.

Марія лише нещодавно переїхала до цього будинку зі Львова, однак зі своїми дітьми не жила: двоє доньок і син лише час від часу приїжджади до матері у гості.

Найбільше місцевим шкода саме дітей Марії, які тепер залишилися круглими сиротами та самого Павла, який нібито став останньою жертвою жінки.

Четвертий коханець

Односельчани загиблої Марії натякають, що у жахливій трагедії вона винна сама. Жінка не один рік зловживала спиртним, і жоден її коханець не залишався без чарки.

Кажуть, що за все життя Марія поховала вже трьох чоловіків, а зараз загинула сама, уже зі своїм четвертим обранцем.

– Саша – раз, Вітя – два, Петя – три. А той четвертий. Доброго про Марію нічого не можу сказати. Ну але всі вони померли, – розповів один із сусідів.

Головною версією пожежі усі вважають несправну плиту, яка стояла на кухні: епіцентр займання був саме в тому місці, де й стояв цей електроприлад. Найімовірніше, коханці були вже достатньо п’яні, аби не відчути, що горить кухня.

Тим часом троє дітей Марії залишатимуться зі своєю бабцею у Львові. А у селі усі місцеві почали перевіряти обігрівачі та плити, аби не спіткала така сама страшна загибель, як двох неуважних коханців.