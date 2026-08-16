На одному зі ставків у Люботині Харківської області рибалка загинув від ураження струмом.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Смерть рибалки в Люботині: що відомо

За даними правоохоронців, трагедія сталася 15 серпня на одному зі ставків Люботина. 25-річний чоловік перебував у воді та рибалив.

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Коли він закидав вудочку, гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою. Унаслідок цього чоловіка вдарило електричним струмом. Ураження виявилося смертельним.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.

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