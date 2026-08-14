Система грошового забезпечення для військових передбачає не лише основні виплати за посаду та звання, але й різноманітні додаткові надбавки, компенсації та премії, що залежать від стажу служби, умов проходження служби та виконуваних завдань.

Яку зарплату отримують військові у 2026 році та з чого вона складається, читайте в нашому матеріалі.

Яка зарплата у військових у 2026 році

У Міністерстві оборони України детально роз’яснили, як формується щомісячне забезпечення військових та які виплати вони отримують за виконання бойових завдань.

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Зарплата військових у 2026 році в Україні є гарантованою державою системою виплат, розмір якої залежить від різних факторів. Зокрема від посади, військового звання, тривалості служби та умов виконання завдань.

Виплати складаються з основних та додаткових виплат, що визначаються відповідно до законодавства і характеру військової служби.

Основними елементами зарплати військових у 2026 році є посадовий оклад, який визначається за посадою військовослужбовця, та оклад за військовим званням (солдат, сержант, офіцер).

Ба більше, військовослужбовці отримують надбавку за вислугу років, яка збільшується пропорційно до тривалості служби і може становити від 5% до 50% від суми посадового окладу, окладу за званням та інших надбавок.

Додаткові виплати включають компенсації за специфіку служби, кваліфікацію та умови праці. Зокрема, це надбавка за особливості проходження служби, що складає не менше 65% від посадового окладу, надбавка за службу в умовах обмеженого доступу до інформації, надбавка за кваліфікацію (класність), а також премії за відмінне виконання службових обов’язків.

Зарплата військових 2026: який розмір доплат

Одним з ключових компонентів є винагорода за участь у бойових діях, що нараховується окремо і залежить від складності та місця виконання завдань. Вона включає такі виплати:

100 000 грн для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення,

50 000 грн для командирів підрозділів, які керують операціями на лінії зіткнення,

30 000 грн для військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районах бойових дій або займаються забезпеченням ППО.

Одноразова винагорода в розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення або на території противника.

Скільки отримують військові у 2026 році: розмір одноразових виплат

Крім бойових виплат, держава передбачає ряд одноразових виплат для військових, наприклад, при укладанні першого контракту. Ці виплати різні, залежно від звання військовослужбовця.

Одноразова грошова допомога при підписанні першого контракту надається після того, як він вступить в силу:

для рядового складу – 26 624 грн (8 прожиткових мінімумів);

для сержантів – 29 952 грн (9 прожиткових мінімумів);

для офіцерів – 33 280 грн (10 прожиткових мінімумів).

Також передбачено грошову допомогу на оздоровлення, яка виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, яка може бути надана за рапортом військовослужбовця.

Нові мотиваційні виплати військовим у 2026 році

У Міноборони повідомили про зміни у системі грошового забезпечення військовослужбовців. Постанова Кабміну №768 запровадила нові мотиваційні виплати та надбавки, які почали діяти з 1 червня 2026 року.

Отримання цих грошей не залежить від того, чи підписав військовий новий мотиваційний контракт. Право на відповідні виплати мають також мобілізовані та військовослужбовці, які продовжують службу за раніше укладеним контрактом.

Скільки доплачуватимуть військовим

Розмір додаткової винагороди залежить від того, де і які завдання виконує військовослужбовець.

Для тих, хто не отримує іншої додаткової винагороди більшого розміру, передбачена щомісячна виплата 10 000 грн. Вона нараховується пропорційно часу фактичного виконання обов’язків служби.

За виконання бойових і спеціальних завдань передбачені більші виплати. Зокрема, військовослужбовці можуть отримувати 30 000 або 50 000 грн на місяць залежно від характеру завдань та місця їх виконання. Для окремих категорій, які виконують завдання на пунктах управління, передбачена виплата 50 000 грн на місяць.

Окремо оплачуються штурмові дії. За відновлення або повернення позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ, передбачено 20 000 грн за добу. За штурм і захоплення позицій на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника 40 000 грн за добу.

Гроші за знищення та взяття в полон військових РФ

Окремі виплати передбачені за конкретні бойові результати. За взятого в полон військовослужбовця противника передбачена винагорода 100 000 грн. Якщо в захопленні брали участь кілька військових, ця сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо проводив операцію.

Ще 15 000 грн можна отримати за кожного знищеного військовослужбовця противника у стрілецькому або рукопашному бою. Для цього факт має бути підтверджений відеозаписом. Ця виплата не враховується в загальному ліміті інших додаткових винагород.

Загальна сума виплат, на які поширюється встановлений постановою ліміт, не може перевищувати 460 000 грн на місяць. Окремі бонуси за бойові результати, зокрема 15 000 грн за знищення противника, виплачуються понад цей ліміт.

Отже, у 2026 році грошове забезпечення військовослужбовців складається з базової виплати та додаткових винагород. Їхній розмір залежить від завдань, які виконує військовий, місця служби та конкретних результатів бойової роботи. Базове грошове забезпечення не змінилося, а нова система додала до нього додаткові виплати.

Джерело : Минобороны

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