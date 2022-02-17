Українська розвідка не підтвердила відведення російських військ від кордонів

Українська розвідка не підтверджує, що Росія відвела війська від наших державних кордонів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв’ю іноземній агенції він зазначив: Україна повірить у деескалацію, якщо Росія виведе війська. Йдеться і про армію на території Білорусі, де нібито відбуваються спільні навчання з Російською Федерацією.

Напередодні Міністерство оборони Росії опублікувало відео, в якому начебто частина військ, які брали участь у навчаннях на території тимчасово окупованого Криму, повертаються через Керченський міст до місць постійної дислокації.

Однак уряд України та стратегічні партнери не вірять у заяви Кремля, оскільки виведення армії від кордонів не спостерігається.

Крім того, в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що, ймовірно, Росія збільшила кількість військових біля українських кордонів. Йдеться про 7 тис. військовослужбовців, які частково прибули 16 лютого.

У ЗМІ зазначають про збільшення кількості неправдивих повідомлень та фейків в інфопросторі, які Російська Федерація може використовувати як привід для масштабного вторгнення на територію України.

Служба безпеки України за два останні місяці зафіксувала понад 100 кібератак, за допомогою яких іноземні спецслужби сприяють інформаційному наступу на державу.

Президент Америки Джо Байден пригрозив Кремлю у разі вторгнення в Україну руйнівними санкціями, які завдадуть непоправних збитків Росії.

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