Унаслідок потрапляння ракети російських військ у 24-поверховий житловий будинок на проспекті Лобановського 6а в Києві існує загроза руйнування конструкцій багатоповерхівки.

Як поінформували в ДСНС України, інформація про попадання снаряду в будинок у Солом’янському районі столиці рятувальники отримали о 08.15 суботи, 26 лютого.

– На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Сталося руйнування будинку з 17 по 21 поверх. Перевірено 21, 22, 23 та 24 поверхи, потерпілих немає… Є загроза руйнування конструкцій, – розповіли в ДСНС.

Наразі рятувальники проводять евакуацію всього будинку. За даними ДСНС, із квартир ускладнений вихід.

Крім того, здійснюється пошук потерпілих.

Рятувальники провели гасіння окремих осередків загоряння: вогонь ліквідували о 09.05.

– Особовий склад через загрозу своєму життю від ворога, періодично перечікує в укритті. Інформація про жертви та постраждалих уточнюється, – наголосили в ДСНС.

Потрапляння ракети в будинок у Києві: проходить пошук потерпілих, є загроза руйнування / 11 фотографий

На місці події зараз працюють 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 рятувальників.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент потрапляння російської ракети в багатоповерхівку на проспекті Лобановського.