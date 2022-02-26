Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент потрапляння російської ракети в багатоповерховий житловий будинок.
Як відомо, ракета потрапила в багатоповерхівку на проспекті Лобановського, 6а (у Солом’янському районі столиці).
За словами Кличка, удар спричинив руйнування з 17 по 21 поверхи.
Зараз здійснюється евакуація людей.
Відеозапис з іншого ракурсу також оприлюднили в ДСНС. Зазначається, що попадання ворожого снаряду в житловий будинок відбулося на рівні 18-21 поверхів.
Існує загроза руйнування будинку.
– Пожежу ліквідовано, є загроза руйнування житлового будинку. Кількість постраждалих уточнюється, – наголосили в ДСНС.
У відомстві обіцяють оперативно інформувати про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину Росії. Також в ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги.
Як відомо, субота, 26 лютого, – це вже третій день наступу російських військ на Україну після оголошення Кремлем війни нашій державі.
У Києві цієї ночі точилися запеклі бої з окупантами. Зокрема, бій ішов на проспекті Перемоги. Українські Збройні сили відбили напад ворога.
За інформацією Віталія Кличка, станом на шосту ранку кількість поранених зросла до 35 (з них двоє дітей).
Джерело: Віталій Кличко, ДСНС України