Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент потрапляння російської ракети в багатоповерховий житловий будинок.

Як відомо, ракета потрапила в багатоповерхівку на проспекті Лобановського, 6а (у Солом’янському районі столиці).

За словами Кличка, удар спричинив руйнування з 17 по 21 поверхи.

Зараз здійснюється евакуація людей.

Відеозапис з іншого ракурсу також оприлюднили в ДСНС. Зазначається, що попадання ворожого снаряду в житловий будинок відбулося на рівні 18-21 поверхів.

Існує загроза руйнування будинку.

– Пожежу ліквідовано, є загроза руйнування житлового будинку. Кількість постраждалих уточнюється, – наголосили в ДСНС.

У відомстві обіцяють оперативно інформувати про хід ліквідації наслідків цього воєнного злочину Росії. Також в ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги.

Як відомо, субота, 26 лютого, – це вже третій день наступу російських військ на Україну після оголошення Кремлем війни нашій державі.

У Києві цієї ночі точилися запеклі бої з окупантами. Зокрема, бій ішов на проспекті Перемоги. Українські Збройні сили відбили напад ворога.

За інформацією Віталія Кличка, станом на шосту ранку кількість поранених зросла до 35 (з них двоє дітей).

Джерело: Віталій Кличко, ДСНС України