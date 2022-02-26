В результате попадания ракеты российских войск в 24-этажный жилой дом на проспекте Лобановского 6а в Киеве существует угроза разрушения конструкций многоэтажки.

Как сообщили в ГСЧС Украины, информацию о попадании снаряда в здание в Соломенском районе столицы спасатели получили в 08.15 субботы, 26 февраля.

– На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Произошло разрушение дома с 17 по 21 этаж. Проверены 21, 22, 23 и 24 этажи, пострадавших нет… Есть угроза разрушения конструкций, — рассказали в ГСЧС.

В настоящее время спасатели проводят эвакуацию всего дома. По данным ГСЧС, из квартир усложнен выход.

Кроме того, производится поиск пострадавших.

Спасатели провели тушение отдельных очагов возгорания: огонь был ликвидирован в 09.05.

– Личный состав из-за угрозы своей жизни от врага периодически пережидает в укрытии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, — отметили в ГСЧС.

На месте происшествия сейчас работают 5 единиц основной и специальной техники, а также 20 спасателей.