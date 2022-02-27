У неділю, 27 лютого, російські війська продовжують обстріли Києва. Під вогонь потрапив район Троєщина.

Як поінформували в Київській міській держадміністрації, під час обстрілів на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-поверхового житлового будинку.

Унаслідок цього загорілися сім приватних легкових автомобілів. Вони були знищені вогнем.

Вибуховою хвилею також були пошкоджені вікна і балкони 1-15 поверхів.

Обстріли Києва: на Троєщині від вибуху пошкоджені вікна багатоповерхівки, згоріли авто / 5 фотографий

– Проводиться евакуація людей з першого під’їзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями, – уточнили в КМДА.

Очевидці публікують відео та фото обстрілів Троєщини. На них видно полум’я в дворі багатоповерхівки, стовп чорного диму та згорілі автомобілі.

У суботу, 26 лютого, внаслідок ворожого обстрілу Солом’янського району Києва загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Так, учора зранку російська ракета влучила у 24-поверховий житловий будинок на проспекті Лобановського 6а. Вона завдала руйнувань з 17 по 21 поверхи. Були евакуйовані 80 людей, шестеро отримали поранення.

Крім того, ворожий снаряд поцілив у складські будівлі по вул. Волинська 69 в Солом’янському районі Києва. Внаслідок цього виникла пожежа, загинули дві людини.

Джерело: КМДА, PavlovskyNews

Фото: КМДА, PavlovskyNews