В воскресенье, 27 февраля, российские войска продолжают обстрелы Киева. Под огонь попал район Троещина.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, во время обстрелов на улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажного жилого дома.

В результате загорелись семь частных легковых автомобилей. Они были уничтожены огнем.

Взрывной волной были повреждены окна и балконы 1-15 этажей.

Обстрелы Киева: на Троещине от взрыва повреждены окна многоэтажки, сгорели авто / 5 фотографий

– Проводится эвакуация людей из первого подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие – предварительно с легкими повреждениями, — уточнили в КГГА.

Очевидцы публикуют видео и фото обстрелов Троещины. На них видны пламя во дворе многоэтажки, столб черного дыма и сгоревшие автомобили.

В субботу, 26 февраля, в результате вражеских обстрелов Соломенского района Киева погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Так, вчера утром российская ракета попала в 24-этажный жилой дом на проспекте Лобановского 6а. Она нанесла разрушения с 17 по 21 этажи. Были эвакуированы 80 человек, шестеро получили ранения.

Кроме того, вражеский снаряд попал в складские здания по ул. Волынская 69 в Соломенском районе Киева. В результате возник пожар, погибли два человека.

Источник: КГГА, PavlovskyNews

Фото: КГГА, PavlovskyNews