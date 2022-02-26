У суботу, 26 лютого, внаслідок ворожого обстрілу Солом’янського району Києва загинули двоє людей. Ще шестеро отримали поранення.

Такі дані оприлюднили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві нагадали, що під час обстрілу ворожі ракети потрапили в багатоповерхівку та ангар.

– XXI століття. Один із районів Києва. Той, хто кричить про “нацизм в Україні”, чинить як справжній нацист. Унаслідок ворожих обстрілів ракети потрапили у столичну висотку та ангар. Загинуло двоє та тяжко поранено шестеро киян, – зазначили в ДСНС.

Як відомо, сьогодні зранку російська ракета влучила у 24-поверховий житловий будинок на проспекті Лобановського 6а. Вона завдала руйнувань з 17 по 21 поверхи. Зараз існує загроза руйнування конструкцій будинку.

Рятувальники здійснили евакуацію всього будинку. Загалом були евакуйовані 80 людей. Поранення отримали шестеро людей, їх госпіталізували до лікарні. За інформацією ДСНС, існує загроза руйнування 22-23 поверхів будинку.

Крім того, сьогодні о 08.30 ворожий снаряд поцілив у складські будівлі по вул. Волинська 69 в Солом’янському районі столиці. Внаслідок цього виникла пожежа в двох складських будівлях: вогонь охопив площу близько 700 кв. м та розповсюдився на гаражі, розташовані поруч.

Унаслідок потрапляння снаряду загинули дві людини.

Ракетний обстріл багатоповерхівки та гаражів у Києві: двоє загиблих, є поранені / 5 фотографий

Як інформував мер столиці України Віталій Клично, станом на шосту ранку кількість поранених зросла до 35 людей (з них двоє дітей). Він закликав мешканців Києва ховатися в укриття, оскільки ворог б’є з повітря.