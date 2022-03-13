Російсько-окупаційні війська вночі атакували з повітря місто Чернігів. Ворожий авіаудар бомбою влучив у місцеву багатоповерхівку.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньо загинула одна людина та одна поранена, ще сімох жителів вдалося врятувати, однак інформація уточнюється.

За добу в Чернігові зафіксували 10 спалахів вогню, серед них п’ятеро пожеж виникли внаслідок обстрілів. За попередніми даними, у полум’ї загинули три людини.

Група піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснила три виїзди на території Чернігова для розмінування та знешкодження снарядів, які не вибухнули.

Нічні обстріли Росії

У ніч з 12 на 13 березня у Донецькій області пасажирський потяг був уражений уламками під час обстрілу. Залізничний транспорт курсував, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей з гарячих точок, де тривають запеклі бойові дії.

За попередніми даними, одна з провідниць пасажирського потягу загинула, а ще одна дістала поранення та перебуває у медичному закладі.