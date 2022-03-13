Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Надзвичайні події

Ворожі авіаудари та обстріли у Чернігові: чотири людини загинуло, ще одна поранена

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ворожі авіаудари та обстріли у Чернігові: чотири людини загинуло, ще одна поранена

Російсько-окупаційні війська вночі атакували з повітря місто Чернігів. Ворожий авіаудар бомбою влучив у місцеву багатоповерхівку.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньо загинула одна людина та одна поранена, ще сімох жителів вдалося врятувати, однак інформація уточнюється.

За добу в Чернігові зафіксували 10 спалахів вогню, серед них п’ятеро пожеж виникли внаслідок обстрілів. За попередніми даними, у полум’ї загинули три людини.

Група піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснила три виїзди на території Чернігова для розмінування та знешкодження снарядів, які не вибухнули.

Нічні обстріли Росії

У ніч з 12 на 13 березня у Донецькій області пасажирський потяг був уражений уламками під час обстрілу. Залізничний транспорт курсував, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей з гарячих точок, де тривають запеклі бойові дії.

За попередніми даними, одна з провідниць пасажирського потягу загинула, а ще одна дістала поранення та перебуває у медичному закладі.

Читайте
Випустили вісім ракет: війська РФ завдали авіаудару по Львівщині

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка