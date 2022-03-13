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Вражеские авиаудары и обстрелы в Чернигове: четыре человека погибли, еще один ранен

Юля Захарченко редактор ленты
Вражеские авиаудары и обстрелы в Чернигове: четыре человека погибли, еще один ранен

Российско-оккупационные войска ночью атаковали с воздуха город Чернигов. Вражеская бомба попала в местную многоэтажку.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, предварительно погиб один человек и один ранен, еще семерых жителей удалось спасти, однако информация уточняется.

За сутки в Чернигове зафиксировали 10 огневых атак, в результате пяти из них возникли пожары. По предварительным данным, в пламени погибли три человека.

Группа пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совершила три выезда на территории Чернигова для разминирования и обезвреживания неразорвавшихся снарядов.

Ночные обстрелы России

В ночь с 12 на 13 марта в Донецкой области пассажирский поезд был поражен обломками во время обстрела. Железнодорожный транспорт курсировал, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей с горячих точек, где продолжаются боевые действия.

По предварительным данным, одна из проводниц пассажирского поезда погибла, а еще одна получила ранения и находится в медицинском учреждении.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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