Вчора, 22 березня, ворог обстріляв Інгульський район Миколаєва, внаслідок чого сталося руйнування двоповерхового житлового будинку із наступним загорянням. Жертвами обстрілу стали двоє людей.

Про це повідомляють у пресцентрі ДСНС.

Крім того, близько 22.50 внаслідок ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення та п’ять автомобілів на об’єкті того ж Інгульського району. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 250 кв. м.

Крім того, піротехніки ДСНС за добу у мікрорайонах вилучили п’ять боєприпасів. Загалом зареєстрували 1 058 заявок, з них відпрацювали 548. Роботи продовжуються.

Також упродовж доби рятувальники Миколаївщини загасили дев’ять пожеж, які не пов’язані з воєнними діями.

В ніч на 22 березня російські війська завдали удару по морському порту в Миколаєві. Внаслідок обстрілу значно постраждала інфраструктура порту.