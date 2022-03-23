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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві ворожі обстріли зруйнували житловий будинок, загинули двоє

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Миколаєві ворожі обстріли зруйнували житловий будинок, загинули двоє

Вчора, 22 березня, ворог обстріляв Інгульський район Миколаєва, внаслідок чого сталося руйнування двоповерхового житлового будинку із наступним загорянням. Жертвами обстрілу стали двоє людей.

Про це повідомляють у пресцентрі ДСНС.

Крім того, близько 22.50 внаслідок ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення та п’ять автомобілів на об’єкті того ж Інгульського району. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 250 кв. м.

Крім того, піротехніки ДСНС за добу у мікрорайонах вилучили п’ять боєприпасів. Загалом зареєстрували 1 058 заявок, з них відпрацювали 548. Роботи продовжуються.

Також упродовж доби рятувальники Миколаївщини загасили дев’ять пожеж, які не пов’язані з воєнними діями.

В ніч на 22 березня російські війська завдали удару по морському порту в Миколаєві. Внаслідок обстрілу значно постраждала інфраструктура порту.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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