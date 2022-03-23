На Миколаївщині українські військові збили крилату ракету російських військ. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

– Ще 1. Дякую ЗСУ, – написав він.

Крім цього, Кім опублікував відео, на якому можна побачити збиту ворожу ракету.

Раніше ми писали, що ворог обстріляв Інгульський район Миколаєва, внаслідок чого сталося руйнування двоповерхового житлового будинку із наступним загорянням. Жертвами обстрілу стали двоє людей.

Від ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення та п’ять автомобілів на об’єкті того ж Інгульського району. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 250 кв. м.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 28-й день. За понад три тижні російські війська втратили близько 15,3 тис. особового складу.

Нині ворог відступає на окремих напрямках та зосереджує основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони. Детальніше про ситуацію можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.