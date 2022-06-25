Червень, 25 в 9:06

Сьогодні рано-вранці російська армія завдала масованого ракетного удару по Житомирщині. На жаль, є жертви.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, з 4.15 ворог почав ракетний обстріл Житомирщини.

Зараз дивляться

– Цього разу по території області випустили близько 30 ракет, – зауважив голова ОВА.

Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. На жаль, один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Раніше в Житомирській ОВА повідомили, що в області чути вибухи.

Моніторингова група Беларуські Гаюн повідомила, що російські бомбардувальники біля білорусько-українського кордону випустили щонайменше два десятки ракет по території України.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомляв, що російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна на Чернігівщині.