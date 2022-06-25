Майже 30 ракет: окупанти обстріляли Житомирщину, є руйнування і загиблий
Сьогодні рано-вранці російська армія завдала масованого ракетного удару по Житомирщині. На жаль, є жертви.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За його словами, з 4.15 ворог почав ракетний обстріл Житомирщини.
– Цього разу по території області випустили близько 30 ракет, – зауважив голова ОВА.
Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. На жаль, один військовий загинув, ще один отримав поранення.
Раніше в Житомирській ОВА повідомили, що в області чути вибухи.
Моніторингова група Беларуські Гаюн повідомила, що російські бомбардувальники біля білорусько-українського кордону випустили щонайменше два десятки ракет по території України.
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомляв, що російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна на Чернігівщині.