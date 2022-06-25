Окупанти ракетами обстріляли військовий об‘єкт на Яворівщині, є поранені
Сьогодні близько 4 годині ранку з акваторії Чорного моря російські окупанти випустили шість ракет у бік Львівщини.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, дві ракети вдалося збити, а чотири, на жаль, влучили у військовий об’єкт Яворівського району.
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– На території Яворівського полігону внаслідок ракетного удару четверо постраждалих: один – середньої важкості, троє – легкої важкості, – розповів Козицький.
Він зауважив, що усіх поранених госпіталізували, а бійці ДСНС ліквідували пожежу від ракетних ударів.
17 травня повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на території Яворівського району. Обстріл стався майже на кордоні з Польщею.