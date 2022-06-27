Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: щонайменше 2 людини загинули та 20 поранено
Внаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці Полтавської області станом на 17.45 загинули щонайменше двоє людей. Ще 20 людей отримали поранення.
Про це повідомив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
— На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває.
27 червня росіяни завдали кілька ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку.
За словами мера Кременчука Віталія Малецького, ракети влучили в об’єкт, який не має жодного стосунку “до військових дій”.
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
Джерело: Кирило Тимошенко