Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: щонайменше 2 людини загинули та 20 поранено

Червень, 27 в 17:53

Внаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці Полтавської області станом на 17.45 загинули щонайменше двоє людей. Ще 20 людей отримали поранення.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

— На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває.

27 червня росіяни завдали кілька ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку.

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За словами мера Кременчука Віталія Малецького, ракети влучили в об’єкт, який не має жодного стосунку “до військових дій”.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.

Джерело: Кирило Тимошенко