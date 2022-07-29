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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні прогриміли вибухи: попередньо знищений склад окупантів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Херсон
Фото: Міноборони

У Херсоні прогриміли потужні вибухи. За непідтвердженою інформацією, також у місті відбулась детонація.

За попередніми даними, внаслідок прицільних ударів Збройних сил України знищено склад з боєприпасами, який використовувала російська армія.

Напередодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону та області виїхати через тимчасово окупований Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ та звільнення Херсонщини.

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